Calcio Eccellenza, il Del Duca rifila un tris al Castenaso: 3-0

Cervia

| 21:32 - 05 Maggio 2021

Altro ottimo risultato della Del Duca Grama, che piega a Castiglione di Ravenna per 3-0 il Castenaso e si fa largo nei piani alti della graduatoria.

Dopo un avvio blando, il match aumenta d'intensità e la squadra di Montanari non si fa pregare. Prima Nisi impegna il portiere ospite di testa, poi al 24' Mancini pesca De Rose, che realizza uno splendido goal con una conclusione a giro. Si giunge al riposo avanti di un goal, ma Panzavolta e compagni non si deconcentrano, riuscendo ad aumentare il divario nella ripresa.

Nella ripresa il Castenaso cerca di risalire la china, tuttavia i ravennati non mollano e anzi raddoppiano in contropiede al 63', quando Mancini, lanciato in solitudine, fulmina Aversa. La Del Duca Grama si scatena e nel finale, sulle ali dell'entusiasmo, trova anche il terzo goal con Fiaschini, una marcatura che taglia le gambe a Veronese e compagni, rimasti anche in dieci per il rosso comminato a Jammeh.

Domenica sfida in trasferta alla Piccardo Traversetolo.

In classifica il Del Duca con 8 punti è ad una sola lungheza dalla leader Borgo San Donnino (9).

Il tabellino

DEL DUCA GRAMA-CASTENASO 3-0

DEL DUCA GRAMA: Fusconi, Panzavolta, Biguzzi, Ricciotti (38' Fiaschini), Caidi, Zoffoli, Mazzarini, Sankhare (78' Merciari), Nisi, De Rose (72'Morena - 76' De Pasquale), Mancini (75' Caporali). A disp: Giustore, Borgini, Rosti, Caporali, Dumitru. All Montanari

CASTENASO: Aversa, Veronese, Bassoli, Barone, Canova, Guerri, Mekchane, Colli, Tonelli (27' Hoda), Mantovani, Jammeh. A disp: Mantovani, Guerzi, Muniru, D'Errico, Monducci, Contri, Sassu, Formisano. All Malaguti

Reti: 32' De Rose, 65' Mancini, 74' Fiaschini

Espulsi: Jammeh