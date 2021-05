FOTO Ultimo giorno di ritiro, la Nazionale Cantanti saluta Cattolica

Attualità

Cattolica

| 20:22 - 05 Maggio 2021

Foto Amato Ballante.

Mercoledì ultimo dei tre giorni di allenamento allo stadio Calbi di Cattolica della Nazionale Cantanti. Nel pomeriggio gli artisti si sono allenati con una partitella a ranghi contrapposti di circa tre quarti d'ora per poi chiudere con la foto di gruppo a centrocampo assieme ai giovani calciatori dell'Academy del club giallorosso e i suoi tecnici, tutti rigorosamente con la mascherina. In campo a dare indicazioni anche il tecnico ex sasso Marconi e Rimini Simone Muccioli. Presente anche il sindaco Mariano Gennari. All'esterno dello stadio a rigorosa distanza i giovani fans. Tra i più acclamati Eros Ramazzotti, il giovane Valerio Mazzei. In mattinata altra seduta a cui ha partecipato anche Enrico Ruggeri. Notati tra gli altri Bugo e

Ricordiamo che la Nazionale Cantanti giocherà a Torino all'Allianz Stadium, martedì 25 maggio (per la prima volta in esclusiva sulle reti Mediaset, vale a dire diretta su Canale 5 alle ore 21.30) la Partita del Cuiore: un evento di solidarietà a sostegno della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus (NUMERO SOLIDALE 45527).