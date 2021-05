Droga e clandestini: guai per gestore e titolare di un hotel di Rivazzurra

Cronaca

Rimini

| 18:08 - 05 Maggio 2021

L'hashish sequestrato.

Questa mattina (mercoledì 5 maggio) nuova operazione antidroga della squadra giudiziaria della Polizia Municipale e della Polizia, affiancate dalle unità cinofile: al centro del controllo un albergo di Rivazzurra. Nel seminterrato della struttura sono stati trovati 1,6 grammi di eroina, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi: il titolare e il gestore dell'hotel sono ora indagati per detenzione ai fini di spaccio in concorso. Stessa ipotesi di reato per un 25enne magrebino, irregolare in Italia, soggiornante nell'hotel e trovato con 22 grammi di hashish. Il nordafricano è risultato clandestino, così come un altro uomo, un egiziano.