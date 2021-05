Calcio D, finisce 2-2 il recupero Sasso Marconi-Bagnolese. La nuova classifica

Sport

Cattolica

| 17:09 - 05 Maggio 2021

Nell'unico recupero del girone D (rinviata Correggese-Forlì) nel derby emiliano fra Sasso Marconi e Bagnolese è pareggio per 2-2 con rete ospite in rimonta a due minuti dal termine (11' Falanelli, 46' Bertozzini, 50' Rrapaj, 88' Tzetkov). Padroni di casa in dieci dal 33' del primo tempo, rosso nel finale anche per la Bagnolese. Tira un sospiro di sollevo la Marignanese Cattolica che si mantiene a + 5 dalla penultima piazza.

LA CLASSIFICA Fiorenzuola, Aglianese 58; Lentigione 54; Rimini 41; Pro Livorno 40; *Real Forte Querceta 39; *Prato 37; *Sammaurese, *Forlì 36, Progresso 34;****Correggese, *Mezzolara 32; Seravezza 31; Ghivizzano, *Bagnolese 30; Marignanese 27; Sasso Marconi 22; Corticella 14.

*Da recuperare

RECUPERI

Real Forte Querceta-Correggese (16ª giornata)

Mezzolara-Sammaurese (19ª giornata)

Real Forte Querceta-Bagnolese (21ª giornata)

Correggese-Bagnolese (22ª giornata)

Prato-Correggese (23ª giornata)

Correggese-Forlì (24ª giornata)

RINVII Slitta ancora il ritorno in campo della Correggese. I giocatori messi in quarantena rientreranno in gruppo solo tra venerdì e sabato: sarebbe troppo poco il tempo per preparare la sfida con la capolista Fiorenzuola, per questo la partita è rinviata a data da destinarsi. Il ritorno in campo dei biancorossi è quindi previsto per il 12 maggio in casa del Real Forte Querceta. La partita del 9 maggio di domenica 9 maggio 2021 e’ stata rinviata.

Rinviata anche per la Sammaurese il match contro il Progresso dopo quello contro il Mezzolara. Se tutto andrà per il meglio l squadra di Protti tornerà in campo nel derby casalingo contro il Rimini di domenica 16 maggio.