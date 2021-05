Sammarinesi vaccinati con Sputnik ancora non riconosciuti dall'Italia

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:56 - 05 Maggio 2021

Confezioni di vaccino Sputnik.



Al momento i cittadini sammarinesi vaccinati con il siero russo Sputnik non possono essere riconosciuti dall'Italia come vaccinati. Lo ha precisato l'assessore alla sanità della regione Emilia Romagna, Raffaele Donini, che ha auspicato un intervento di Ema e Aifa sul punto. Donini ha evidenziato: "La regione Emilia-Romagna guarda molto favorevolmente i dati epidemiologici della Repubblica di San Marino", dati che parlano chiaro. "La situazione è migliorata molto, segno che la vaccinazione ha avuto effetto: non si stanno contagiando e non vanno in ospedale, quindi l'effetto positivo c'è", ha detto.