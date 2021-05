Covid: ospedali in Romagna tornano in livello arancione

Attualità

| 15:33 - 05 Maggio 2021

In tutta la Romagna, a lunedì 3 maggio, si registra la quota di 289 ricoveri, con una diminuzione di 52 ricoverati rispetto alla settimana precedente. Dopo mesi di allerta rossa, gli ospedali scendono a livello arancione del Piano ospedaliero Covid, con ricoveri in calo anche nelle terapie intensive, sia in termini assoluti che percentuali. Il direttore sanitario dell'Ausl, Mattia Altini, evidenzia: "l'allerta del piano ospedaliero aziendale torna in arancione e questo ci consentirà di avviare un piano di recupero sulle visite specialistiche costrette ad essere posticipate e agli interventi chirurgici non urgenti e differibili sospesi a causa del Covid". Altini invita comunque alla prudenza i cittadini: "Ma i dati incoraggianti raggiunti anche questa settimana non vanno considerati come consolidati. Il virus circola ancora e sono sufficienti alcuni cedimenti sulle misure di attenzione/prevenzione per innescare una inversione di tendenza".