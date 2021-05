Green Pass: tamponi per i turisti esteri prima di lasciare l'Italia, Ausl Romagna al lavoro

Turismo

Riccione

| 15:23 - 05 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Il sindaco di Riccione Renata Tosi, a colloquio con il dg dell'Ausl Romagna Tiziano Carradori, ha ricevuto rassicurazioni sulla possibilità di predisporre tamponi per i turisti esteri, al momento di lasciare l'Italia. Questo all'interno del dibattito sull'adozione del "green pass", il certificato che permetterà l'ingresso in Italia e lo spostamento libero dei turisti, purché vaccinati, guariti da infezione da Sars-CoV-2 o che si sono sottoposti a tampone prima della partenza. Al fine di evitare, una volta rientrati nella propria nazione, di essere sottoposti a quarantene preventive, il turista estero dovrà sottoporsi a un tampone in Italia. Una procedura che dovrà essere organizzata con cura, ma l'Ausl, secondo quanto riferito dal sindaco Tosi, ha dato in merito "una risposta incoraggiante".