Calcio, si è costituita l'Associazione Sportiva Football Club San Marino 2021

| 14:53 - 05 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Si è ufficialmente costituita l'Associazione Sportiva Football Club San Marino 2021. L'obiettivo è di dare un contributo alla crescita del movimento calcistico sammarinese, riportare in vita la gloriosa tradizione ultradecennale del San Marino Calcio e vedere di nuovo i colori biancoazzurri calcare i campi da gioco dei campionati professionistici.



Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Luca Della Balda (presidente); Pierluigi Benedettini (vice presidente); Paride Bugli (segretario generale); Gianluca Bollini; Gianluca Cola; Sandro Macerata; Massimo Zavatta; Tiziano Canini; Fabrizio Muccioli.



Gianluca Bollini è stato indicato quale responsabile della gestione sportiva ed organizzativa della Associazione.



Nei prossimi giorni, oltre a procedere al completamento dell'organigramma societario, l'Associazione Sportiva Football Club San Marino 2021 avvierà le procedure per richiedere l'affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio al fine di poter partecipare alle competizioni sportive da essa organizzate.



Si conferma che il Football Club San Marino 2021 formalizzerà la propria istanza di iscrizione al prossimo Campionato italiano di Eccellenza. “Si coglie l'occasione per ringraziare le decine di appassionati di calcio sammarinesi che in questi giorni ci hanno incoraggiato ad andare avanti con questo progetto – si legge nel comunicato del club - . L'auspicio è di non deluderli, riportando al più presto il calcio sammarinese nelle categorie che merita. Non si può inoltre non manifestare un sentito apprezzamento per lo spirito di collaborazione riscontrato dalle autorità sportive nazionali, con particolare riferimento alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e ai rappresentanti di governo competenti. E' soprattutto grazie all'attenzione e alla disponibilità da loro mostrata che il progetto del F.C. San Marino 2021 sta diventando realtà”.



Prossimamente verrà organizzata una serata pubblica di presentazione dell'iniziativa, nell'ambito della quale si darà la possibilità, a chi fosse interessato, di diventare socio sostenitore dell'associazione così da contribuire concretamente allo sviluppo e al rafforzamento del progetto sportivo che si intende portare avanti.



Con il medesimo spirito la nuova società ribadisce che il gruppo dei soci promotori resta aperto al coinvolgimento di tutte le persone che desiderano mettere a disposizione la loro passione, il loro impegno e la loro competenza, per rendere sempre più forte e competitiva la famiglia del Football Club San Marino 2021.