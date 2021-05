Attualità

Emilia Romagna

| 14:41 - 05 Maggio 2021

L'indice Rt in Emilia-Romagna "è ancora sotto 1, sta crescendo, in modo non esponenziale. Siamo ancora sotto il livello di guardia". Lo ha spiegato l'assessore alla Sanità in Emilia-Romagna Raffaele Donini, facendo il punto sul contagio in regione. Per quanto riguarda i casi su 100mila abitanti "siamo a quasi 119. E si stanno alleggerendo anche i reparti ospedalieri, sia Covid che terapia intensiva", ha detto.