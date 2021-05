Rimini: Hotel Carlton Beach apre con un nuovo look e un ristorante di cucina di alto livello

Turismo

Rimini

| 13:11 - 05 Maggio 2021

Ll'Hotel Carlton Beach di fronte la spiaggia.

Una nuova avventura per l'Hotel Carlton Beach di Rimini e per la famiglia Bertozzi. Lo storico albergo, gestito negli ultimi dieci anni come Bed and Breakfast, sta cambiando look, in accordo con la proprietà, per prepararsi al meglio alla nuova stagione estiva. La famiglia Bertozzi, che già da 4 anni gestisce con passione ed impegno l'hotel Ervill di Marebello, ha deciso di investire sul Carlton e, per prima cosa, riaprirà la cucina.



Il Carlton è in corso di ristrutturazione: rinnovata la hall, rifatta la cucina per adeguarla al servizio ristorante, ri-arredata la sala ristorante con mobilio e tavoli nuovi e un buffet lungo 9 metri con un bar a vista disponibile anche per la colazione. Pranzare e cenare sarà l'occasione per assistere ad un vero e proprio cooking show a vista. Dal 2021 l'hotel farà servizio all inclusive.



Dopo anni riaprire la cucina è un impegno economico e fisico non indifferente. L'inizativa dei nuovi gestori è un bel segnale che parla di imprenditori che credono nel turismo e nel ritorno delle famiglie in vacanza a Rimini. La famiglia Bertozzi nel giro di due anni è stata in grado di portare, con ingenti investimenti personali e della proprietà, l'hotel Ervill dalla categoria "3 Stelle" a "3 Stelle Superior".

Con lo stesso impegno la famiglia si sta dedicando alla realizzazione della nuova e più ampia "veste" dello storico Hotel Carlton, pronto ad accogliere e stupire propri ospiti.