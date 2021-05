Coronavirus San Marino: 25 i casi attivi, un solo ricovero in ospedale

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:29 - 10 Maggio 2021

Bollettino Covid San Marino 10 maggio 2021.



A San Marino sono 24 le persone in isolamento per aver contratto infezione da nuovo coronavirus, più una venticinquesima persona ricoverata in isolamento all’ospedale di Stato sammarinese. Da inizio pandemia (febbraio 2020) la Repubblica del Titano è stata interessata da 5083 casi, con 4968 guarigioni e 90 decessi. In quarantena si trovano altre 56 persone. Dal 5 al 9 maggio si sono registrati 7 nuovi casi.



Prosegue spedita la campagna vaccinale: 21.389 persone vaccinate con prima dose e 12.622 immunizzate con la seconda. Questa mattina (lunedì 10 maggio) sono state consegnate al Centro Farmaceutico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale altre 2.340 dosi di vaccini anti-Covid Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Con la fornitura odierna, il totale dei vaccini consegnati all’ISS è il seguente: 34.000 prime dosi e altrettante seconde dosi di vaccino Sputnik V e 11.700 dosi di vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).