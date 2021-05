Coriano assume il personale con prove fatte online, da remoto

Attualità

Coriano

| 12:38 - 05 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Dopo mesi di stop dovuti all'emergenza sanitaria, nel comune di Coriano sono ripartiti i concorsi per l'assunzione di personale. Nel dettaglio, la prova preselettiva per il concorso C amministrativo contabile, svoltasi in remoto: tutti i candidati nelle rispettive abitazioni e la commissione in sede. A presentare la domanda al concorso sono stati in 326, a registrarsi sulla piattaforma per la prova da remoto 189, tutti ammessi alla preselettiva del 27 aprile. Hanno sostenuto la prova preselettiva in 161, 87 a superarla. La prova prevedeva 30 domande di diritto amministrativo, contabilità e abilità logico matematiche con un tempo a disposizione di 45 minuti. "Coriano conferma così il proprio DNA digitale che, ancora una volta, ci ha permesso di risparmiare in termini di risorse, tenuto conto che tutto si è concluso in un'unica giornata e che in alternativa avremmo dovuto sostenere gli elevatissimi costi delle strutture dove ospitare i numerosissimi candidati e del personale per la sorveglianza, costi resi particolarmente onerosi dai protocolli Covid", spiega l'amministrazione comunale.