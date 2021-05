Bellaria, domenica modifiche alla circolazione per gara ciclistica, ecco quali

Attualità

12:29 - 05 Maggio 2021

Domenica 9 Maggio, è in programma tra le 12.00 e le 17.00 circa la manifestazione ciclistica agonistica “1° Trofeo di Bellaria Igea Marina”, che richiamerà tanti partecipanti e di persone al seguito. Il percorso di gara interesserà tra le altre via Roma, via San Mauro, via San Giuseppe e via Selve.

Per consentire il regolare svolgimento della competizione, è prevista la modifica alla circolazione e alla sosta.

Sarà sospesa temporaneamente la circolazione, prima e durante il transito dei corridori, su via Roma nel tratto compreso tra via Ravenna e piazzale Gramsci, via San Mauro, nel tratto compreso tra via Ravenna ed il confine territoriale con San Mauro Pascoli, e via San Giuseppe, dalla via San Mauro alla via Selve.

In vigore inoltre, dalle 8.00 al termine della manifestazione previsto per le 18.00 circa, la chiusura totale al transito veicolare della via Caduti per la Libertà, tratto compreso tra la via De Gasperi e l'ingresso lato mare del parcheggio di piazza del Popolo, nonché dei due parcheggi (ex case popolari) e annessa laterale compresa tra via Roma e via Caduti per la Libertà, che si trovano a ridosso di via Roma. In questi parcheggi, sarà istituito il divieto di sosta per tutta la giornata di domenica; divieto di sosta che interessa anche alcune strade interessate o prossime al transito degli atleti.

L’apposita ordinanza è consultabile integralmente nella sezione dedicata del sito del comune.