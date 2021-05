Contributi per le imprese di Coriano, arrivano in totale quasi 30mila euro

Attualità

Coriano

| 11:58 - 05 Maggio 2021

Domenica Spinelli sindaco di Coriano.

Si è chiuso l'ulteriore bando di aggiudicazione di contributi concessi dal Comune di Coriano a favore delle utenze non domestiche corianesi interessate dai provvedimenti di chiusura nel corso del 2020. Saranno accreditati nei prossimi giorni i contributi per un importo complessivo di 29.730 euro e ne beneficeranno 27 posizioni, cioè tutte le domande pervenute sono state ritenute idonee a percepire il contributo.

Il contributo servirà a rimborsare le attività del costo sostenuto nel 2020 per il pagamento della tariffa corrispettiva puntuale, ed è pari al 50% delle bollette ricevute (ridotto al 25% in caso di attività promiscue).

Le agevolazioni sono state finanziate con le risorse incassate dall'attività di recupero dell'evasione TARI e solo in minima parte con il contributo concesso da Atersir per gli aiuti COVID.

Si tratta del primo concreto aiuto a cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi. Grazie alle risorse del comune ed a quelle assegnate dallo Stato, saranno a breve approvate altre misure agevolative sulla base di criteri per i quali è in corso la definizione, anche grazie alla concreta collaborazione delle organizzazioni sindacali.

Domenica Spinelli (sindaco): "Come già fatto lo scorso anno l'utilizzo accurato delle risorse ci ha permesso di andare incontro alle tante esigenze dei cittadini e attività più in difficoltà. Come amministrazione abbiamo dato mandato agli uffici di trovare ogni risorsa possibile a supporto della ripresa e per non lasciare indietro nessuno".