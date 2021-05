Convegno Numismatico e Filatelico a Riccione, annullo speciale di Poste Italiane

Attualità

Riccione

| 11:13 - 05 Maggio 2021

Francobolli - immagine di repertorio. Nella gallery lo speciale annullo.

Il 7 e l'8 Maggio (dalle ore 9:00 alle 18:00), il Palazzo del Turismo ospita uno degli appuntamenti più storici del suo calendario, il Convegno Numismatico Filatelico, organizzato da Numismatica Riminese, che quest'anno festeggia la 71ª edizione.

In occasione del Convegno Poste Italiane attiverà un servizio temporaneo con annullo filatelico.

Con accesso regolamentato, venerdì 7 dalle 09.45 alle 15.15 e sabato 8 maggio dalle 9.45 alle 12.45 (stessa impronta, data diversa), sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso il Palazzo del Turismo in Piazzale Ceccarini n. 11.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Riccione / Sportello filatelico Via Corridoni, 13 – 47838 Riccione (RN) (tel. 0541 473940).