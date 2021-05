Covid: Novafeltria tra i Comuni con più casi attualmente attivi nel riminese

Attualità

Rimini

| 09:06 - 05 Maggio 2021

Dati Comune per Comune.



La settimana 26 aprile-2 maggio in provincia di Rimini fa registrare una crescita dei casi attivi, da 1320 a 1430 (+110) e crescono anche i nuovi contagi, da 525 a 538 (+13). A Rimini i casi attivi crescono leggermente (569, +6), ma cala il peso percentuale di Rimini sul totale degli stessi (39,8%). I comuni che registrano più nuovi casi sono Rimini (188), Riccione (77), Santarcangelo (60) e Novafeltria (30). Il virus circola maggiormente nel comune dell'Alta Valmarecchia che in altre realtà come Cattolica (26 nuovi casi) e Misano (13): Novafeltria ha anche un elevato numero di casi attivi, 63, peggio fanno solamente Bellaria Igea Marina (82), Santarcangelo (126), Riccione (199) e Rimini (569). A incidere, su Novafeltria, la riapertura delle scuole. Rimanendo in Valmarecchia, a San Leo 15 nuovi casi e 33 casi attivi, mentre Poggio Torriana ha soli 6 nuovi casi e 34 casi attivi. Verucchio scende a quota 50 casi attivi con 14 nuovi contagi.