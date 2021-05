FOTO La Nazionale cantanti in ritiro tecnico a Cattolica, alla guida Ramazzotti e Ruggeri

Attualità

Cattolica

| 19:19 - 04 Maggio 2021

Eros Ramazzotti ed Enrico Ruggeri Fotoservizio Ballante.

Secondo giorno di allenamento – nel pieno rispetto del protocollo anticovid - allo stadio Calbi di Cattolica della Nazionale Cantanti in vista della Partita del Cuore che si svolgerà a Torino all'Allianz Stadium, martedì 25 maggio (diretta Canale 5 alle ore 21.30): un evento di solidarietà a sostegno della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus. Mercoeldì terzo e ultimo giorno del raduno romagnolo.

Sono 25 i giocatori a disposizione. Presenti Enrico Ruggeri ed Eros Ramazzotti, i due presidenti ( il primo è anche capitano), Matteo Bocelli, figlio di Andrea, e l’attore Neri Marcorè, Niccolò Fabi, il giovane Valerio Mazzei della New Dreams, Paolo Vallesi, Bugo, Moreno Donadoni, Andrea Mariano (Negramaro). L’iniziativa avviene di concerto tra la nazionale italiana cantanti in collaborazione con Givova, la Cattolica Academy e il Comune di Cattolica.