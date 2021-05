Il Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini in vista al sindaco di Bellaria

Attualità

Rimini

| 16:51 - 04 Maggio 2021

Da sinistra: l'assessore Galli, il Primo Luogotenente Giliberti, il sindaco Giorgetti, il Comandante Monaco, il segretario Fircano.



Gradita visita presso la residenza comunale, nella mattinata di oggi (martedì 4 maggio), da parte del Capitano di Fregata Marcello Monaco, Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini.



Insieme al Primo Luogotenente Giuseppe Giliberti, che guida l’Ufficio locale marittimo di Bellaria Igea Marina, il Comandante Monaco è stato ricevuto dal Sindaco Filippo Giorgetti, dal Vice Sindaco Bruno Galli e dal Segretario comunale Danilo Fircano.



Un incontro informale ed estremamente cordiale, l’occasione per fare il punto in vista della prossima stagione estiva, anche in relazione al recente avvio delle attività degli uffici locali presso la nuova sede di via Ferrarin.



Nella circostanza, si è tenuta anche una piccola cerimonia, in onore del prestigioso traguardo raggiunto dallo stesso Primo Luogotenente Giliberti: a cui il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha conferito, di recente, la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. “Ci congratuliamo con il Comandante per la meritata gratifica rappresentata dalla Medaglia Mauriziana”, le parole del Sindaco, “e a nome della comunità di Bellaria Igea Marina rivolgiamo un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Capitaneria di Porto che, in terra come in mare, si impegnano quotidianamente per la nostra sicurezza".