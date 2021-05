Riccione omaggia la Croce Rossa, sventolandone la bandiera davanti al municipio

Attualità

Riccione

| 16:45 - 04 Maggio 2021

La consegna al sindaco della bandiera, poi esposta davanti al municipio.

Davanti alla residenza comunale di Riccione, dallo scorso 2 maggio, sventola la bandiera della Croce Rossa Italiana a simboleggiare l'adesione del Comune alla giornata mondiale della Croce Rossa che si celebra il prossimo 8 maggio. Il sindaco Renata Tosi ha incontrato ieri pomeriggio (lunedì 3 maggio) i volontari della CRI, comitato di Riccione, che hanno ricordato l'impegno dei tanti membri dell'associazione al fianco delle amministrazioni pubbliche nelle più disparate occasioni. Roberto Silvestri Presidente Comitato direzione CRI Riccione e Martina Zavatta delegata area giovani CRI Riccione hanno consegnato al sindaco il vessillo dell'associazione ribadendo il proficuo impegno a favore della comunità riccionese. Il sindaco Tosi ha quindi ringraziato sentitamente i volontari per il loro costante impegno e per la vicinanza accanto all’amministrazione di coloro che si trovano in situazione di bisogno sanitario o sociale.