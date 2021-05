Riaperture discoteche: San Marino si propone per evento test

Attualità

| 16:38 - 04 Maggio 2021

Incontro tra il Segretario di Stato Pedini Amati e il presidente del Silb Emilia Romagna Indino.



Si è tenuto questo pomeriggio (martedì 4 maggio) un incontro tra il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, e il presidente del SILB-Fipe della Regione Emilia Romagna, Gianni Indino sul tema del futuro dell’intrattenimento e del turismo giovanile su questi territori.



San Marino vuole collaborare con la Romagna, attraverso iniziative che possano valorizzare il turismo giovanile e l'intrattenimento notturno. San Marino ha proposto anche di organizzare un evento, sulla scia di quelli che sono già stati attuati in importanti città d’Europa, per verificare se sia possibile fare ripartire il settore dei locali da ballo, allentando le misure restrittive. Allo studio ci sono protocolli sull'utilizzo dei tamponi, "considerando che in Italia le fasce di età di questo particolare target ancora non sono in larga misura coperte dai vaccini", spiega il Segretario di Stato Pedini Amati.