Dal Triathlon alla scherma, tanto sport nel mese di maggio per Riccione

| 15:35 - 04 Maggio 2021

Challenge Riccione.



Non si sono ancora spenti le eco del Giro di Romagna dedicato a Dante Alighieri, che Riccione guarda già ai prossimi eventi sportivi in calendario. Dopodomani (Giovedì 6 maggio) si presenterà ufficialmente il Challenge Riccione 2021, competizione di triathlon che vedrà impegnati 1500 atleti da tutta Italia, per una due giorni di grande sport con circa 40 hotel convenzionati per l'hospitality. Dall'11 al 20 maggio poi presso il Play Hall, Bocciodromo e Pattinodromo sarà la volta delle competizioni categoria "cadetti" e "giovani", valevoli per il Capionati Italiani di scherma. Oltre 1500 atleti dai 15 ai 20 anni, con accompagnatori per 45 hotel convenzionati. Il Campionato si svolgerà su 10 giorni e sarà l'anteprima dell'evento di scherma nelle categorie adulte previsto in autunno. Dal 21 al 23 maggio si svolgeranno i campionati di Salvamento, con 55 hotel convenzionati che hanno dato la disponibilità all'accoglienza. Dal 22 al 13 giugno, Riccione poi diventerà la patria del Tennistavolo. Si terrà al Play Hall il Ping Pong Tour a Ttx exsperience, con finale il 12 giugno in piazzale Roma a cura della Federazione Italiana Tennistavolo a cui il Comune di Riccione ha dato il patrocinio.