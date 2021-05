Coronavirus Rimini: 47 nuovi casi, due decessi e crescono ricoveri in terapia intensiva

Attualità

16:09 - 04 Maggio 2021

Bollettino covid Emilia Romagna 4 maggio 2021.



A Rimini contagi in calo da nuovo coronavirus: sono 47 e si conferma maggiore il numero degli asintomatici (26) rispetto ai sintomatici (21). Crescono però di due unità i ricoveri in terapia intensiva, ora 17, e sono stati comunicati due decessi: due donne di 68 e 89 anni.



In regione 488 nuovi casi, su un totale di 29.546 tamponi (tasso di positività 1,7%), 24 decessi e 3335 guarigioni, che fanno scendere i casi attivi: 39.128 (-2.871). Calano i ricoveri, in terapia intensiva sono 213 (-6 rispetto a ieri), 1.620 quelli negli altri reparti Covid (-66), rispettivamente lo 0,54% e il 4,14% dei casi attivi, mentre in isolamento domiciliare si trova il 95,32% dei casi attivi.



Sul fronte vaccinazioni, sono state somministrate 1.755.176 dosi; sul totale, 589.362 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.