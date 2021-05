Allerta meteo per il vento, attese raffiche nell'entroterra fino a 74 km/h

Attualità

Rimini

| 15:11 - 04 Maggio 2021

E' stata diramata per le 24 ore di domani (mercoledì 5 maggio) un'allerta di protezione civile per la regione Emilia Romagna, compresa la nostra provincia, per il vento. Come riporta l'ultimo bollettino di Centro Meteo Emilia Romagna, già dalle ore notturne e di prima mattina di mercoledì sono attese raffiche forti lungo il crinale appenninico e successivamente sulla fascia collinare. Se al mattino su pianure e costa l’intensità sarà ancora tra debole e moderato, nel pomeriggio ci attendiamo un ulteriore e repentino rinforzo, con ventilazione moderata su gran parte della pianura emiliana, sino a forte sulla Romagna. Raffiche di burrasca o burrasca forte tra collina e Appennino, quindi superiori a 62-74 km/h.



Dalle ore serali si prevede una temporanea attenuazione, tuttavia già nella prima parte di giovedì 6 maggio avremo nuovi rinforzi da sud-ovest specialmente sui rilievi. A differenza di mercoledì saranno però i rilievi e i settori orientali a vedere i rinforzi più consistenti, mentre altrove la ventilazione sarà in prevalenza moderata. Probabile intensificazione serale sul crinale con raffiche di burrasca forte o tempesta.





