San Giovanni: dal 3 maggio aperto sportello per assistenza alle persone fragili

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:59 - 04 Maggio 2021

La foto dell’incontro tra i Servizi Sociali, l’Assistente Sociale e l’Assessore Michela Bertuccioli.



Ieri mattina (lunedì 3 aprile) ha aperto a San Giovanni in Marignano lo sportello di assistenza di disabili, anziani e persone in stato di povertà, gestito dall'assistente sociale Serena Bruni.



Il servizio, che si trova presso l’Ufficio Sportelli (via Roma n. 59 al primo piano), è attivo su appuntamento il lunedì ed il venerdì mattina e si occupa di fornire ascolto e consulenza, in rete con i servizi comunali ed il Distretto Socio-Sanitario di Riccione.



Per prenotare un appuntamento è possibile contattare il numero dei Servizi Sociali 0541.828143 e 335.1824803 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. "Nella mattinata di ieri si è svolto - spiega l'Assessore Michela Bertuccioli - un incontro preliminare con i referenti dei Servizi Sociali comunali per organizzare al meglio una vera e propria equipe di lavoro che permetterà all'assistente sociale di dialogare anche con tutti gli altri sportelli comunali e con le realtà del territorio. Questa modalità di lavoro permetterà, insieme alla maggiore vicinanza fisica, di ottimizzare al meglio il contributo di ognuno in un ambito estremamente delicato e complesso quale quello Sociale. L'area dei servizi alla persona, oggi più di prima, richiede risposte concrete ed efficaci e un lavoro di rete continuo e propositivo".