Tennis, Città di Bellaria: Martina Spigarelli-Costanza Traversi è la finale

Bellaria Igea Marina

| 14:29 - 04 Maggio 2021

Va in scena questa sera (martedì) alle 18.30 la finalissima del trofeo “Città di Bellaria” (4000 euro di montepremi), il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Circolo Tennis Venustas. Protagoniste del match clou saranno Martina Spigarelli e Costanza Traversi. In semifinale la sorpresa del torneo, con la vittoria della brianzola Martina Spigarelli (Tennis Club Rungg) sulla n.1 del seeding, la 2.1 Federica Arcidiacono, portacolori del Centro Sportivo Plebiscito di Padova. E’ stato un match piuttosto combattuto, vinto dalla n.659 del ranking mondiale Wta, sulla più quotata avversaria, che ha una classifica italiana migliore, ma peggiore nel ranking mondiale, visto che la segue al n.687. L’altra finalista è la 2.1 spezzina Costanza Traversi, classe 2000, n.3 del seeding, portacolori del Park Tennis Genova, che in semifinale non ha avuto alcuna difficoltà nel battere Gloria Ceschi.

Semifinali: Martina Spigarelli (2.2, n.5)-Federica Arcidiacono (2.1, n.1) 3-6, 6-4, 6-2, Costanza Traversi (2.1, n.3)-Gloria Ceschi (2.3, n.7) 6-2, 6-1.