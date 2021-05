Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 14:23 - 04 Maggio 2021

Foto di repertorio.



Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 3 aprile) a Santarcangelo di Romagna. Un 82enne infatti ha perso la vita in un incidente, mentre si trovava nel suo podere, impegnato in alcuni lavori agricoli. L'uomo era alla guida di un trattore, quando è caduto, finendo poi schiacciato dall'aratro che portava a rimorchio. Il personale del 118, intervenuto con i Carabinieri sul luogo dell'incidente, in via Trasversale Marecchia, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.