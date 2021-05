Rimini aderisce alle notti bianche del cinema, 48 ore di maratona no stop per la settima arte

Attualità

Rimini

| 13:45 - 04 Maggio 2021

Una festa di mezza estate che animerà le arene estive di diverse città italiane, tra cui Rimini, con una 48 ore di proiezioni non-stop per recuperare il tempo perso, a seguito delle chiusure imposte dall'emergenza sanitaria, con una programmazione composta da anteprime, incontri, omaggi ed eventi speciali, e un unico biglietto agevolato. Anche Rimini ha sposato il format delle "Notti bianche del Cinema", la festa di mezz'estate dedicata alla settima arte promossa da diverse associazioni e realtà nazionali (tra cui Alice nella città, Anica e Anec, U.N.I.T.A.) e che prevede appunto una maratona di 48 ore non-stop tra film, incontri ed eventi.



Le Notti Bianche "saranno una vera e propria celebrazione che metterà al centro il rapporto tra partecipazione e sicurezza, cultura e cittadinanza attiva, ma soprattutto per recuperare gli spazi perduti nei lunghi mesi di pandemia, quelli del tempo libero e della socializzazione, del pensiero e del divertimento". "Una strada ancora in salita, ma i sold out registrati in tante città nelle sale che hanno riaperto dimostrano come sia tanta la voglia da parte del pubblico di ritrovarsi a condividere le emozioni che solo le storie raccontate sul grande schermo sanno offrire", commenta l'assessore del comune di Rimini Giampiero Piscaglia. Che suggerisce, per l'occasione, di non attivare solo le principali arene, ma di allestire più schermi nei luoghi diffusi della città, dal mare alla colllina: "un modo dunque per portare il cinema nei luoghi identitari e di incontro della città".