Sport

Repubblica San Marino

| 12:57 - 04 Maggio 2021

Marco Mularoni.

La Juvenes Dogana comunica che Marco Mularoni è il nuovo direttore sportivo a partire dalla prossima stagione calcistica. Dopo la buona stagione di quest'anno, culminata con il settimo posto in campionato e l'accesso ai playoff, la dirigenza ha voluto investire nuovamente in una figura competente e carismatica come quella di Mularoni e proseguire così il suo cammino di crescita.