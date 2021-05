Esagitato blocca la fila per i tamponi in ospedale: denunciato

Cronaca

Rimini

| 12:32 - 04 Maggio 2021

Momenti di concitazione intorno alle 17 di ieri (lunedì 3 maggio), nell'area tamponi dell'ospedale Infermi di Rimini. Un uomo, convocato per un tampone a causa di un contatto con un positivo, si è innervosito e ha iniziato ad assumere un atteggiamento aggressivo, verso il personale medico, al fine di farsi dire il nome di quella persona. Non avendo ottenuto ciò che desiderava, con la sua automobile (nell'area tamponi si accede con l'auto e ci si sottopone al test dentro l'abitacolo della propria vettura) si è messo in posizione trasversale rispetto alla fila, impendendo l'accesso a tutti gli altri automobilisti e riprendendo tutta la scena con il cellulare. L'intervento della guardia giurata non ha fatto desistere l'uomo e a quel punto si è reso necessario chiamare la Polizia. E' scattata così la denuncia per l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio.