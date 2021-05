FOTO Perde il controllo dell'auto, si ribalta e finisce in un fosso: è grave

Cronaca

Riccione

| 18:49 - 03 Maggio 2021

L'auto ribaltata nel fosso, foto Ballante.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 maggio. Erano circa le 18 quando un uomo sulla mezza età, guidando la sua auto, una Giulietta targata Como, percorrendo via Tavoleto Sp35 in direzione Riccione, all'altezza di Sant Andrea in Casale, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un fosso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare l’uomo al “Bufalini” di Cesena. Qui si trova ora ricoverato in gravi condizioni, i medici lo hanno intubato. Sul posto i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. Foto Amato Ballante