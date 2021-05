Attualità

Repubblica San Marino

| 14:42 - 03 Maggio 2021

Covid San Marino, i dati del 3 maggio.

Nella Repubblica di San Marino non siri registrano nuovi casi di positività al covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di 15 tamponi esaminati. Non si registrano guarigioni. Sono 35 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio.

I tamponi totali eseguiti sono 61.760.

Tra le persone positive al nuovo coronavirus, 7 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 3 si trovano nelle stanze di isolamento e 4 in Terapia Intensiva.