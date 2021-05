Bellaria Igea Marina: estate ricca di eventi, ecco il calendario dettagliato

Eventi

Sabato 1 maggio Bellaria Igea Marina ha presentato ufficialmente il suo palinsesto eventi per l’estate 2021 con una diretta streaming trasmessa sulla pagina Facebook ufficiale della città. La serata è stata condotta dal presentatore e direttore artistico Andrea Prada con l’intervento del Sindaco Filippo Giorgetti ed il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi.



"Un lancio dell’estate in stile “Flower Mood” come recita il claim adottato da Bellaria Igea Marina per promuovere una stagione all’insegna della rinascita, gioia ed energia." - Spiega in apertura Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu ente che si occupa della promozione turistica della città."



Il Sindaco Filippo Giorgetti citando il prezioso lavoro dell’assessorato al Turismo, della Fondazione e del Direttore Artistico Andrea Prada aggiunge: " Abbiamo lavorato insieme e questo è un grande risultato, perché fare squadra non è scontato. Volevamo comunicare in anticipo le nostre proposte per l’estate perché i nostri amici sappiano che abbiamo voglia di abbracciarli. Questi 14 mesi di difficoltà ci hanno provato soprattutto nelle relazioni e vogliamo dire: “noi ci siamo!” Come lo scorso anno abbiamo lavorato con impegno per partire prima possibile e tra i primi, con un calendario ricco e con modalità sicure per dire: noi ci siamo vi aspettiamo e abbiamo voglia di accogliervi in una città che sarà aperta, sarà sicura, sarà gioiosa ma che è stata anche coraggiosa gettando il cuore oltre l’ostacolo essendo fervida e pronta."



Tra gli appuntamenti proposti sono presenti alcuni eventi già consolidati: il ‘Visual Show’ la sera del 1 giugno dedicato alla Festa della Repubblica; la “Festa dello Sport” il 19 giugno con ospiti nazionali e locali, alla vigilia della partenza da Bellaria Igea Marina del Campionato Italiano di Ciclismo professionisti su strada, il 20 giugno. Inoltre il 24 e 25 luglio torneranno a solcare i cieli di Bellaria Igea Marina anche le spettacolari Frecce Tricolore con “l’Air Show”. Per il weekend Rosa il tradizionale Carnevale dell’Estate tornerà a colorare la città nelle date del 30 luglio a Igea Marina ed il 31 luglio a Bellaria. Non mancheranno i tradizionali fuochi piro musicali la sera del 14 agosto e la manifestazione gastronomica de “Il Gusto del Porto”, il 4 e 5 settembre.



Per tutta l’estate ‘Eventi all’Alba’ riproporrà le meditazioni sulla spiaggia e non mancherà il cinema rivolto ai bambini e a chi ama sognare, ogni lunedì e giovedì con il “Cine Flower”. Il martedì sarà invece dedicato al divertimento; torna la tradizionale rassegna del “Bellaria Comics Festival” con i maestri della risata: Andrea Fratellini, Gene Gnocchi, Franscesco Damiano, Beppe Braida, Bruce Ketta e Max Pieriboni, Laura Magni e Federica Ferrero, Max Cavallari, Giusy Zenere, Fabrizio Fontana e Giancarlo Kalabrugovic.



Sarà poi replicato un evento proposto lo scorso anno nella Settimana Rosa, la “Flower Boat”: l’aperitivo itinerante più cool e colorato della costa. Grazie al dj set, a bordo della motonave Super Tayfun, ogni sabato pomeriggio si potrà festeggiare con un happy hour in barca a base di cocktail e pesce fritto, (a pagamento) animato da ballerine che danzeranno sui pontili di attracco, posizionati lungo la spiaggia, per ballare tutti quanti in riva al mare.



La prima delle grandi novità sarà rivolta agli amanti della musica e della canzone italiana: Bellaria Igea Marina ospiterà la “Flower Arena” presso lo stadio comunale E. Nanni con i concerti di Umberto Tozzi sabato 5 giugno, il primo concerto in Italia Covid Free; venerdì 2 luglio ascolteremo Nek, mentre sabato 3 luglio sarà la volta di Francesco Renga, i tre concerti saranno a biglietteria. Un altro importante concerto, a completare il weekend della Notte Rosa, (per cui gratuito), sarà con un altro Big: Riki Marcuzzo.



Dopo la visita a sorpresa di Topo Gigio in primavera e le scorribande di Tom & Jerry per Pasqua, i Cartoons non potevano mancare nella Notte Rosa di Bellaria Igea Marina! Titti & Silvestro, Daffy Duck, Bugs Bunny, Tom & Jerry, Topo Gigio saranno presenti nelle isole pedonali di Bellaria il 30 luglio e di Igea Marina il 31 luglio. I “Flower Cartoon”, così definita questa novità 2021, sarà replicata tutta l’estate nei giorni di mercoledì e venerdì: i simpaticissimi amici Cartoons passeggeranno per le vie della città regalando a tutti divertenti immagini dell’estate bellariese.



Dal 9 al 12 settembre, in concomitanza con la festa dedicata alla Piadina, sarà presente per la prima volta a Bellaria Igea Marina la Finale Nazionale di Miss Mamma: un originale evento che puntualmente viene rilanciato dai Tg Nazionali.



Agli eventi citati, va aggiunto “Bell’Italia” a fine giugno, una kermesse dedicata alle Forze dell’Ordine; il “Gran Galà Città dell’Aria” il 24 luglio; gli eventi culturali a Casa Panzini e le molteplici e sempre apprezzate iniziative delle varie Associazioni, Comitati e Villaggi sulla Spiaggia. Non da meno la comunicazione, oltre alle consuete Advertising sui social, sarà replicato il Press Tour e due super news: la partnership con Radio Bruno che sarà la voce Ufficiale della Città, con un allestimento estivo a testimoniare lo sbarco in Riviera dell’emittente leader in Emila Romagna. Molto interessante l’accordo con Viagginbici.com che per dieci settimane uscirà con un editoriale dedicato alla città della Dea Igea, per dare seguito agli eventi ciclistici sportivi (Tappa del Giro di Dante e Campionato Italiano).