Incidente sulla via Adriatica SS16: pedone investito, è grave in ospedale Ambulanza e automedica in azione a Riccione

Cronaca Gabicce Mare | 12:06 - 03 Maggio 2021 Il luogo dell'incidente. Un grave incidente si è verificato questa mattina, lunedì 3 maggio 2021, a Riccione sulla Via Adriatica SS16, all'altezza del civico 20. Un pedone è stato investito da un’automobile. L’incidente si è verificato intorno alle 11.30 di fronte all'Adriatica Assicurazioni. Una Ford Fiesta, condotta da un 80enne residente a Cesena che stava viaggiando direzione mare-monte, ha investito un anziano pedone di 84 anni che, secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, avrebbe attraversato la strada sulle strisce pedonali. Sul posto sono state chiamate un’ambulanza e vista la gravità della situazione, anche l’automedica, giunte in codice rosso. Il ferito è stato trasportato all'Ospedale Bufalini di Cesena con un codice 3, varie fratture e un trauma cranico in seguito alla caduta. Presente sul posto anche una pattuglia della Municipale di Riccione. Starà agli agenti ricostruire l’effettiva dinamica del sinistro. < Articolo precedente Articolo successivo >