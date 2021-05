Misano, scassina l'auto in sosta e ruba 9000 euro di abbigliamento griffato

Cronaca

Misano Adriatico

| 11:23 - 03 Maggio 2021

La merce griffata rubata recuperata dai Carabinieri.

Ruba 9000 euro di abbigliamento da un'auto in sosta: denunciato 26enne modenese. I fatti sono accaduti sabato mattina a Misano. Il 26enne, residente a Rimini, nullafacente e pregiudicato, aveva scassinato l'auto di un imprenditore misanese. All'interno del mezzo, parcheggiato in via Litoranea Nord, diversi capi di abbigliamento griffati. Le rapide indagini dei Carabinieri di Misano hanno permesso di rintracciare il 26enne. Nella sua abitazione è stata trovata la refurtiva, restituita al proprietario, oltre ad arnesi utili per lo scasso. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato.