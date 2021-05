Rimini, scippa e strattona una donna, poi si pente e chiama il 112

Cronaca

Rimini

| 11:16 - 03 Maggio 2021

Una giovane donna riminese, mentre passeggiava con un’amica in via Marconi, è stata affiancata da una persona a bordo di una bicicletta. L’uomo ha afferrato la borsa che la donna portava in spalla, colpendola con una gomitata al braccio sinistro per guadagnarsi la fuga.



All’interno della borsa c’erano il portafoglio con pochi contanti, documenti e il cellulare.

Dopo circa un'ora il rapinatore ha chiamato il 112 utilizzando il telefonino appena rubato “Sono stato io, mi dispiace” .



L’uomo, un 30enne di origine pugliese, senza fissa dimora, ha raccontato di essere l’autore della rapina avvenuta poco prima e di essersi pentito e di aver agito spinto dal bisogno di comprarsi qualcosa da mangiare. Presentatosi in Questura, l’uomo ha riconsegnato il cellulare rubato e ha indicato agli agenti delle volanti il luogo esatto dove aveva gettato la borsa.

Dopo aver consegnato tutto il maltolto alla vittima e il reo confesso è stato denunciato per rapina impropria.