Documentario sui fan di Star Trek girato anche tra Bellaria e Riccione in prima visione su Rai 4

| 11:06 - 03 Maggio 2021

William Shatner alla Starcon 2016 a Bellaria Igea Marina - Foto Fausto Branchi archivio sticcon.

Il fenomeno mondiale dei cosiddetti “trekker” è al centro di “Trek IT!”, un documentario dedicato agli appassionati di Star Trek in Italia che sarà trasmesso in prima visione assoluta su Rai4 questa sera (lunedì 3 maggio) in seconda serata.



Il documentario, ideato e realizzato da Marcello Rossi e Roberto Baldassarri, ha visto muovere i “primi passi” tra le convention Starcon e Reunion che si sono tenute a Bellaria Igea Marina e Riccione.



“L'idea è partita alla Starcon 2016 proprio a Bellaria” racconta Marcello Rossi “in occasione del 50° compleanno della saga di Star Trek”. Le riprese e le interviste sono state fatte tra Bellaria, Riccione, Roma, Bologna, Torino e non solo, tra il 2016 e il 2018. “Nel documentario è presente tanto materiale recuperato dall'archivio Starcon e Reunion e che riguarda le convention che si sono svolte a Bellaria Igea Marina e Riccione”.

Dopo oltre cinquant’anni dalla sua prima messa in onda americana, nel settembre del 1966, Star Trek rimane una delle serie più longeve della storia della televisione internazionale che negli anni è riuscita ad espandersi attraverso altri media e a guadagnare un gruppo affezionatissimo di proseliti.

Affettuosamente chiamati Trekker, gli appassionati dell’universo creato da Gene Roddenberry sono stati ufficialmente riconosciuti come gruppo legato da un interesse comune già nei primi anni ’70, quando a New York si svolse il primo convegno ufficiale legato a Star Trek. Con diversi anni di ritardo, nonostante la passione per l’equipaggio dell’Enterprise fosse già condiviso, anche in Italia si è cominciato a parlare di trekkie tanto che nel 1986 è nato lo STIC (Star Trek Italian Club) che ha dato origine all’ormai celebre Sticcon ed è stato riconosciuto dalla Paramount come club ufficiale legato al brand.

Trek IT! racconta tutto questo: la nascita, la crescita e l’evoluzione del fandom italiano di Star Trek, da quando ogni trekker pensava di essere l’unico nello Stivale al riconoscimento di un vero e proprio fandom diffuso in tutto il Paese fatto di associazioni, riviste e importanti convention.

Dietro Trek IT! come detto, ci sono Marcello Rossi e Roberto Baldassari che, oltre ad essere due trekker, hanno una decennale esperienza nel settore dell’audiovisivo e della saggistica di genere.