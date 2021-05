Basket B, colpo Tigers Cesena nella tana della capolista Livorno. Ora i recuperi

Sport

Rimini

| 09:10 - 03 Maggio 2021

Si è chiusa la regular season nel girone A, ma per conoscere i verdetti finali bisogna attendere che si disputino gli 11 recuperi in programma da mercoledì 5 a mercoledì 12 maggio. L’ultimo turno, che finalmente ha visto tutte le 16 partecipanti scendere in campo, ha regalato grandi emozioni soprattutto con le vittorie in trasferta.

Colpo esterno di Cesena (Alessandrini e Dell’Agnello 14) che ferma la marcia vincente della capolista Livorno (Ricci 17) dopo 12 vittorie consecutive: i Tigers vincono78-66 una gara sempre condotta.

Grande vittoria in trasferta anche per la Rekico (Petrucci e Filippini 23) impostasi 91-80 a San Miniato(Carpanzano 17) giocando una grande partita chiusa a sei minuti dalla fine grazie ad un vantaggio di 22 punti.

Successo d’oro per Omegna (Prandin 20) in casa di Chiusi (Bortolin 19) per 75-66 che torna così in corsa per il terzo posto come Rimini (Simoncelli 18) passata 70-65 a Cecina (Nwokoye Obinna e Bartoli 11) soltanto nei minuti finali.

Continua l’ottimo momento di Piombino (Venucci 28) che supera 75-63 una Oleggio (Giacomelli e Pilotti 14) sempre più in crisi (non ha mai vinto nella seconda fase) compiendo un balzo decisivo verso la salvezza diretta e puntando ai play off.

Un obiettivo a cui mira anche Firenze(Filippi 21) che ha avuto la meglio per 75-58 su Imola (Preti 12), ma ora deve attendere i risultati dei recuperi per sapere se potrà entrare tra le prime otto.

Deve invece giocare ben tre recuperi Alba (Reggiani 19) che vince ad Empoli(Crespi 14) 78-69 cercando ora continuità di risultati per evitare i play out che invece toccheranno ad Ozzano(Okiljevic 14) impostasi senza problemi su Alessandria (Ferri 21) per 87-54.

Classifica: Livorno 34; Rimini 30; San Miniato**, Chiusi****, Rekico* e Omegna** 28; Cesena* e Firenze 20; Imola* e Piombino* 18; Empoli e Alba*** e Ozzano 16; Oleggio** e Cecina****14; Alessandria* 2. * gare da recuperare

Programma recuperi. Mercoledì 5 maggio: Chiusi – Alba (2^ giornata), Omegna – Cecina (5^ giornata) e Oleggio – San Miniato (3^ giornata); sabato 8 maggio: Chiusi – Faenza (4^ giornata) e Cecina – Oleggio (4^ giornata); domenica 9 maggio: Cecina – Imola (6^ giornata), Alba – Piombino (3^ giornata) e San Miniato – Omegna (4^ giornata); lunedì 10 maggio: Chiusi – Cesena (6^ giornata); mercoledì 12 maggio: Alba – Cecina (7^ giornata) e Alessandria – Chiusi (5^ giornata).