Colpita da infarto al mercato, volontari la salvano

| 08:39 - 03 Maggio 2021

Un dolore persistente al petto con un affanno che aumenta ogni attimo di più, poi l'arrivo dei medici e la corsa in ospedale: infarto. Grazie al tempestivo intervento dei sanitari presenti durante lo svolgimento del mercato, una signora 65enne colta da infarto è stata soccorsa velocemente e salvata. La donna, assieme al marito, gestisce un banco di abbigliamento. I due sono partiti da Santarcangelo sabato mattina e, poco prima delle 7, sono arrivati a Cattolica nella piazza dove si svolge il mercato settimanale. La signora aveva un "dolorino" all'altezza del petto e un po' di stanchezza. Invitata dal marito e dal vicino di bancarella a fermarsi un po', è andata al bar per mangiare qualcosa. Non calmandosi l'affanno sono stati allertati i volontari sanitari che presidiano le zone dove si svolgono i mercati. Alla donna sono stati misurati pressione e battiti. Non essendo valori regolari, è intervenuto il medico presente nell'ambulanza che si trovava in zona. La donna è stata ancora ricontrollata e quindi invitata a recarsi al Pronto Soccorso di Cattolica. Una volta in ospedale è stato confermato che la 65enne aveva un infarto in corso. Una volta stabilizzata è stata portata all'Ospedale di Rimini nella Terapia Intensiva Cardiologica dove si trova tutt'ora ricoverata in buone condizioni. "Oggi (lunedì) sarà sottoposta ad altri esami" dice il marito "E pensare che lei non voleva nemmeno chiamare il medico. Per fortuna io e il mio collega abbiamo insistito. Se non fosse stato per quei volontari non l'avremmo soccorsa in tempo. Voglio ringraziarli tantissimo per essere stati tempestivi e precisi e per il lavoro prezioso che fanno sempre. Un ringraziamento anche al personale e a tutti quelli che si sono prodigati per salvare mia moglie".

