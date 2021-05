Rimini: record rifiuti, 6 quintali rimossi in soli 70 metri quadri

Attualità

Rimini

| 07:57 - 03 Maggio 2021

I rifiuti, non solo plastica, raccolti dai cittadini.

Cinquecento kg di rifiuti, 30 kg di ferro, 80 kg di pannelli, 2 sacchi - condominio di vetro, 8 di plastica e 10 di indifferenziato. E' il bottino dell'associazione Plastic Free che domenica mattina si è ritrovata in via Carlo Zavagli a Rimini. I volontari hanno raccolto i rifiuti nel campo che misura 70 x 70 metri che si trova tra i due ponti ferroviari proprio in via Zavagli. I volontari sono disponibili a ripetere la preziosa esperienza in altri luoghi che i cittadini vorranno segnalare. Per informazioni Roberto Di Leo - dileorob@gmail.com