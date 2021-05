Basket B, RivieraBanca espugna Cecina: 65-70

Sport

Rimini

| 22:17 - 02 Maggio 2021

Terza vittoria consecutiva per RivieraBanca Basket Rimini. I biancorossi nostri tornano dalla difficile trasferta di Cecina con i due punti in tasca, conquistati contro una squadra duramente colpita dal Covid ma che ha lottato fino alla fine. Bravi i biancorossi negli ultimi 2'30" di partita a stringere le maglie in difesa e segnare canestri importanti in fase offensiva.

Inizia la partita e Broglia si fa subito sentire con 6 punti consecutivi, ma il gioco da tre punti di Di Meco e la bomba di Korsunov valgono il pareggio (8-8 al 5'). Rimini trova il primo break della partita con la bomba di Simoncelli e la schiacciata di Mladenov (12-18 a fine primo quarto), ma Korsunov e Trassinelli si fanno sentire dalla lunga distanza prima che il gioco da tre punti di Bartoli pareggi a quota 21 per Cecina (13'). Nove punti di Ceparano e Bartoli valgono l'allungo per i padroni di casa, con i biancorossi che restano a contatto grazie alle bombe di un super Crow per chiudere il secondo quarto (36-33). Dopo l'intervallo i toscani continuano a mantenere il vantaggio con Bechi e Ceparano (41-36 al 24'), Rimini tenta più volte il controsorpasso ma Cecina non si fa sorprendere e chiude il terzo quarto nuovamente avanti (55-49).

RivieraBanca cerca la rimonta nell'ultimo quarto ma Korsunov, Bechi e Trassinelli rispondono ad ogni iniziativa biancorossa (63-58 al 35'). Ambrosin e Simoncelli fanno -1 ma Di Meco riporta i suoi sul +3 (65-62 al 37'), RivieraBanca però non molla e completa la rimonta con una pesantissima tripla di Mladenov che insieme ai canestri di Rivali e Broglia e ad una grande difesa consegna i due punti ai biancorossi.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo per i playoff, al momento la posizione finale in classifica e la relativa avversaria nel primo turno di post season non è certa.

Il tabellino

Basket Cecina-RivieraBanca Rimini 65-70

CECINA: Nwokoye 11 (3/8), Bartoli 11 (2/3, 2/4), Korsunov 10 (2/3, 2/4), Ceparano 10 (3/4, 1/4), Bechi 9 (2/7, 1/1), Di Meco 7 (3/3), Trassinelli 5 (1/1, 1/1), Filahi 2 (1/2). All. Russo, Elmi.

RIMINI: Simoncelli 18 (3/4, 3/8), Broglia 17 (7/10), Crow 12 (0/2, 4/10), Mladenov 11 (4/9, 1/1), Rivali 6 (3/5, 0/1), Ambrosin 6 (2/5, 0/1), Rossi (0/1, 0/1), Fumagalli (0/3, 0/1), Moffa 0 (0/1, 0/2), Alviti NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton.

PARZIALI: 12-18, 36-33, 55-49