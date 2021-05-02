Calcio Eccellenza, Savignanese sconfitta a Borgo San Donnino: 2-0

Risultati, con classifica aggiornata, della terza giornata del campionato di Eccellenza.
BORGO SAN DONNINO – SAVIGNANESE 2 – 0
CASTENASO – SALSOMAGGIORE 0 – 0
CITTADELLA VIS MODENA – REAL FORMIGINE 1 – 1
PICCARDO TRAVERSETOLO – COLORNO 1 – 1
VIRTUS CASTELFRANCO – CALCIO DEL DUCA GRAMA 0 – 0
HA RIPOSATO: ALFONSINE
CLASSIFICA
COLORNO 7 punti, BORGO SAN DONNINO 6, CALCIO DEL DUCA GRAMA E PICCARDO TRAVERSETOLO 5, CITTADELLA VIS MODENA E VIRTUS CASTELFRANCO 4, CASTENASO E REAL FORMIGINE 2, ALFONSINE, SALSOMAGGIORE E SAVIGNANESE 1