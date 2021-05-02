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Calcio Eccellenza, Savignanese sconfitta a Borgo San Donnino: 2-0

Risultati e classifica della terza giornata del campionato

Sport Rimini | 20:50 - 02 Maggio 2021 Calcio Eccellenza, Savignanese sconfitta a Borgo San Donnino: 2-0

Risultati, con classifica aggiornata, della terza giornata del campionato di Eccellenza.

BORGO SAN DONNINO – SAVIGNANESE 2 – 0

CASTENASO – SALSOMAGGIORE 0 – 0

CITTADELLA VIS MODENA – REAL FORMIGINE 1 – 1

PICCARDO TRAVERSETOLO – COLORNO 1 – 1

VIRTUS CASTELFRANCO – CALCIO DEL DUCA GRAMA 0 – 0

HA RIPOSATO: ALFONSINE

CLASSIFICA

COLORNO 7 punti, BORGO SAN DONNINO 6, CALCIO DEL DUCA GRAMA E PICCARDO TRAVERSETOLO 5, CITTADELLA VIS MODENA E VIRTUS CASTELFRANCO 4, CASTENASO E REAL FORMIGINE 2, ALFONSINE, SALSOMAGGIORE E SAVIGNANESE 1

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