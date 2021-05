Calcio RSM, Domagnano e Murata ai quarti di finale. Ecco gli accoppiamenti

Sport

Repubblica San Marino

| 19:06 - 02 Maggio 2021

Il Domagnano ribalta i pronostici e supera il Tre Fiori per raggiungere i quarti di finale di Campionato Sammarinese insieme a Pennarossa, Virtus e Murata. Anche i bianconeri hanno infatti guadagnato i play-off scudetto grazie ad un grande secondo tempo ed alla vena realizzativa di Giulianelli – autore di una doppietta –. Simili nello svolgimento i due incontri, bloccati in campo e nel punteggio fino all’intervallo. A scavare il solco sono stati i primi minuti della ripresa, nei quali le formazioni di Cangini e Fabbri hanno trovato gol pesantissimi.

Il dato più sorprendente, al termine del Turno Preliminare dei play-off di Campionato Sammarinese, è relativo ai gol segnati. Nessuna delle squadre che godevano del vantaggio ereditato da una miglior regular season ha bucato la rete avversaria: condizione che è risultata sufficiente solo al Pennarossa, capace di tenere a secco anche l’attacco del Fiorentino. In tutti gli altri casi i pronostici sono stati sovvertiti proprio grazie alla capacità di Virtus, Domagnano e Murata di segnare ed annullare i tentativi di Juvenes-Dogana, Tre Fiori e San Giovanni.

Il Domagnano si è confermato avversario ostico per il Tre Fiori, che mercoledì ha ottenuto la qualificazione alla finale di Coppa Titano battendo il Tre Penne col punteggio di 2-0. Se nella stagione regolare il Domagnano aveva imposto un pareggio a reti inviolate ai detentori del titolo, quest’oggi i Lupi hanno addirittura battuto i gialloblù che – dal canto loro – avrebbero superato il turno anche in caso di parità.

A far saltare il banco sono stati i gol, arrivati a breve distanza, di Bonini ed Ambrogetti. Prima, pesantissima rete in stagione per l’esterno sammarinese che ha recentemente militato proprio tra le file del Tre Fiori. È lui a siglare il vantaggio giallorosso al 58’, che diventa doppio tre minuti più tardi grazie all’acuto di Ambrogetti. A nulla sono valsi i disperati tentativi degli uomini di Cecchetti di rimettersi in carreggiata, nemmeno sostenuti da quel pizzico di fortuna che avrebbe accesso ulteriormente un finale di gara rovente. Apezteguia sbatte infatti contro il montante ad un quarto d’ora dal termine ed in generale la terza linea del Domagnano ed un grande Leardini reggono l’urto degli avanti campioni di San Marino. Vittoria contro ogni pronostico, considerato anche il periodo non certo brillantissimo che stava attraversando il Domagnano, chiamato ora ad una nuova impresa: giovedì prossimo l’avversario risponderà al nome de La Fiorita, capolista di regular season e finalista di Coppa Titano. Proprio come il Tre Fiori.

Simile, come si diceva, l’andamento della sfida di Domagnano tra San Giovanni e Murata. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche che, se confermato al triplice fischio avrebbe premiato gli uomini di Baffoni, è emerso il Murata. I Bianconeri sono stati trascinati ai quarti di finale da uno straordinario Patrick Giulianelli, uscito dalla panchina all’intervallo e capace di segnare una doppietta nello spazio di appena undici minuti. Accusa il colpo dello svantaggio all’uscita dagli spogliatoi il San Giovanni, che va sotto al 49’ e subisce altre due reti al 51’ ed al 60’. Quella del raddoppio è frutto di una sfortunata carambola sugli sviluppi di un corner, dove la deviazione decisiva è di Lunadei. Gli uomini di Baffoni avrebbero ora necessità di un pareggio per 3-3, ma il punteggio non subirà altre variazioni; il Murata, grazie ad una prestazione monumentale di Giulianelli, è ai quarti di finale di Campionato Sammarinese: se la vedrà con la Folgore giovedì 6 maggio, alle ore 20:45.

Questo il quadro dei quarti di finale: mercoledì 5 (20,45): Pennarossa - Tre Penne e Virtus-Libertas. Giovedì 6 (20,45): La Fiorita-Domagnano e Folgore-Murata



I tabellini

TRE FIORI

A. Simoncini, D. Simoncini, Rea (dal 64’ Gargiulo), D’addario, Della Valle (dal 72’ Pracucci), Santoni, Kalissa, Domini, Vandi (dal 56’ Lunardini), Sartori, Bordon (dal 56’ Apezteguia)

A disposizione: De Angelis, Matteoni, Dolcini

Allenatore: Matteo Cecchetti

DOMAGNANO

Leardini, Ghetti, Deluigi, Ambrogetti (dal 70’ Brighi), A. Cangini, A. Rossi, A. Venerucci, Semprini, Parma (dal 77’ Angelini), Bonini, Averhoff (dal 57’ Faetanini)

A disposizione: Colonna, G. Rossi, Rosa, D. Venerucci

Allenatore: Paolo Cangini

Arbitro: Cristiano Ascari

Assistenti: Salvatori Tuttifrutti ed Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Marcatori: 58’ Bonini, 61’ Ambrogetti

Ammoniti: A. Venerucci, A. Cangini, Leardini, Bonini



SAN GIOVANNI

Arena, Urbinati (dal 56’ Tasini), Senja, Olivieri, De Biagi (dall’82’ Borgagni), Berardi (dal 65’ Comuniello), Enchisi (dal 65’ Fancellu), Magnani, Lunadei, Ndiaye, Ugolini

A disposizione: D’ercoli, Cecchetti, Tamagnini

Allenatore: Paolo Baffoni

MURATA

Benedettini, Arrigoni, Diedhiou, Babbini, Bozzetto (dall’88’ Rinaldi), Tomassini (dall’88’ Casadei), Tani, Fabbri (dall’82’ Nanni), Pippi (dal 70’ Baschetti), Campidelli, Salvatori (dal 46’ Giulianelli)

A disposizione: Broccoli, Fedeli

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Marco Avoni