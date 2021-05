Calcio Eccellenza, il Del Duca pareggia a Castelfranco: 0-0

Sport

Cervia

| 18:49 - 02 Maggio 2021

Pareggio a reti bianche per il De Duca a Castelfranco Emilia- Per la squadra romagnola è il terzo risultato utile. Primo tempo avaro di grandi emozioni, ma le principali occasioni portano la firma biancogialla con un tiro ravvicinato di Ficarelli, ribattuto dal portiere romagnolo, e una conclusione insidiosa di Puglisi, terminata out di poco.

Nella ripresa la formazione di mister Conte prova a scardinare la retroguardia ravennate, tuttavia, nonostante i cambi e le forze fresche, i tentativi di Budriesi e compagni non riescono a scalfire il muro eretto dagli avversari, nemmeno dopo 5' di recupero e l'espulsione dell'estremo difensore romagnolo Ruffilli.

Mercoledì turno infrasettimanale, allo Sbrighi arriverà il Castenaso.

Il tabellino

VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini, Gazzini (52' Pepe), Di Giulio (52' Hajbi), Faraci, Ficarelli, Budriesi, Mantovani, Barbieri, Mbengue (71' Martina), Puglisi (83' Ferrara), Assiri (61' Fosu). A disp: Treggia, Costa, Caesar, Bojardi. All. Conte

DEL DUCA GRAMA: Ruffilli, Panzavolta, Biguzzi, Morena (74' Sankhare), Caidi, Pasini (83' Fiaschini), Zoffoli (65' Dumitru), Ricciotti, Nisi, De Rose, Mancini (74' Merciari). A disp: Fusconi, Succi, Rosti, Mazzarini, Tombetti. All. Montanari

Arbitro: Frizza di Perugia (Bellavista e Topo di Cesena)

NOTE: Ammoniti: Biguzzi, Budriesi, Zoffoli, Assiri, Mbengue, De Rose, Hajbi, Ferrara Espulsi: Ruffilli