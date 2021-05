Coronavirus Rimini: 79 nuovi casi, tanti asintomatici. Due decessi

Attualità

Rimini

| 15:30 - 02 Maggio 2021

Bollettino Covid 2 maggio 2021.



Comunicati 79 nuovi casi di contagio nel riminese, 29 sintomatici e 50 asintomatici. Questa settimana i contagi sono stati 570, media di 81,4 contagi al giorno (superiore alla scorsa settimana). I ricoverati in terapia intensiva rimangono 15; due i decessi, un 75enne e una 74enne.



Sul fronte dei ricoveri, crescono in regione: in terapia intensiva sono 217 (+1 rispetto a ieri), 1.671 quelli negli altri reparti Covid (+31), rispettivamente lo 0,5% e il 4% dei casi attivi, che crescono: sono 41.763 (+ 436). I nuovi casi sono 950 su 9.852 tamponi. Comunicati 13 decessi e 501 nuove guarigioni. Il numero basso di guarigioni giustifica l'aumento dei casi attivi. Dato da valutare nei prossimi giorni, così come quello dei ricoveri.



Sul fronte vaccinazioni, sono state somministrate complessivamente 1.698.223 dosi; sul totale, 560.664 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.