Moto2, Bezzecchi è secondo dietro Di Giannantonio. In Moto3 per Andrea Migno quarto posto

Sport

Nazionale

| 14:40 - 02 Maggio 2021

Marco Bezzecchi (foto dalla pagina Facebook del pilota).

Secondo posto per il pilota riminese Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) nella prova mondiale di Moto2 a Jerez. Fabio Di Giannantonio (team Federal Oil Gresini) vince la sua prima gara in Moto2 sotto lo sguardo di Luca Gresini, il figlio di Fausto, presente per la prima volta nel paddock per seguire da vicino il lavoro della squadra. Bezzecchi, dopo un errore in partenza, ha dovuto ricostruire la sua corsa andando a riprendere uno dopo l'altro tutti gli avversari superando Fernandez a sei giri dal termine. Nel finale il pilota del Team Sky VR46 è riuscito a resistere anche all'assalto di Sam Lowes che fino al traguardo ha tentato invano di scalzarlo dalla seconda posizione dovendosi poi accontentare del gradino più basso del podio dietro i due italiani. Alle sue sdpalles, poi Gardner e Raul Fernandez.

Così Sam Lowes non riesce così a prendere la testa della classifica iridata che resta nelle mani di Gardner (69 punti) davanti a Lowes (66), Fernandez (63), Bezzecchi (56).

In Moto3 successo di Acosta, secondo Fenati e quarto il saludecese Andrea Migno dopo aver rischiato la caduta. Terza vittoria di fila per il gioiello della KTM. Ottavo Antonelli, ora secondo in classifica alle spalle di Acosta (95 punti il leader, 44 il cattolichino e terzo posto Migno con 42 punti).