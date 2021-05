Rimini capitale dello sport, nuovo spot pubblicitario dedicato alla vacanza attiva

Turismo

Rimini

| 13:43 - 02 Maggio 2021

Indovina quanti sport puoi fare a Rimini! Comincia così il nuovo video prodotto da VisitRimini con una panoramica delle attività sportive che si possono praticare sul territorio.



Dopo la pubblicazione nei giorni scorsi di un primo video dedicato alla riapertura dei luoghi della cultura, la Destination Management Company punta sullo sport, complice il periodo dell’anno favorevole al movimento all’aria aperta e anticipando gli eventi sportivi che si terranno nelle prossime settimane a Rimini. Dalla fine di maggio, infatti, la città sarà il palcoscenico di diversi appuntamenti nazionali e internazionali, a partire dalla Volleyball Nations League (VNL) che porterà in Fiera 32 squadre maschili e femminili da tutto il mondo per sfidarsi in ben 248 partite. Sempre la Fiera ospiterà dal 16 al 27 giugno l’edizione 2021 di Ginnastica in festa mentre dall’8 al 18 luglio tornerà Sport Dance con i campionati italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva.



Il video-racconto diffuso in queste ore, parte dal Parco del mare, una vera e propria palestra open air, dove camminare, correre, andare in bici e allenarsi con le attrezzature Technogym a qualsiasi ora del giorno, si passa poi dalla darsena e quindi alla vela e alle immersioni, agli sport in acqua, dove da qualche anno domina il sup, alla bici su strada e sui sentieri sterrati, al trekking fino all’arrampicata.