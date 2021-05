Verucchio: "sfruttare avanzi di bilancio per dare ristori alle imprese", la proposta

Attualità

13:04 - 02 Maggio 2021

Verucchio.

Verucchio Domani critica l'amministrazione comunale sul tema del bilancio consuntivo, parlando di "bilancio con molti soldi e poche idee". Nel mirino i 200.000 euro accantonati e "non necessari" che portano l'avanzo libero a 1.300.000 euro. Duecentomila euro che potrebbero essere utilizzati per aiutare il tessuto economico-sociale cittadino, visto che 75 commercianti di Verucchio hanno chiesto anche un sostegno, attraverso una lettera all'amministrazione comunale. La proposta di Verucchio Domani è dunque quella di finanziare le opere pubbliche previste nel bilancio di previsione 2021 con quell'avanzo di bilancio e liberare risorse per dare contributi ai commercianti, visto che "il comune ha celermente attuato le misure previste dai decreti governativi su spazi all'aperto e posticipo della fiscalità", ma senza assegnare risorse concrete per permettere agli operatori commerciali di superare le difficoltà del lungo periodo di restrizioni messe in atto per prevenire i contagi da Sars-CoV-2.