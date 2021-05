Superbonus 110% più facile da ottenere per i condomini

Attualità

Rimini

| 12:47 - 02 Maggio 2021

Foto di repertorio.



I condomini potranno usufruire del superbonus per tutto il 2022, senza bisogno del completamento del 60% dei lavori entro giugno. Diventa più facile ottenere il bonus, grazie alla modifica della normativa approvata dal Consiglio dei Ministri nella bozza del Decreto investimenti. Lo annuncia il Senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. “Il superbonus 110% è una misura che sta contribuendo, insieme al bonus facciate, a rendere più bella, sostenibile e sicura la nostra riviera", commenta Croatti, che evidenzdia le difficoltà burocratiche segnalate dai cittadini, in particolare per l'intervento in immobili con più proprietari. "L’auspicio è che queste semplificazioni rendano ancora più efficace questo importante bonus”, conclude Croatti.