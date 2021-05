Rottura condotta idrica: in corso secondo intervento in Lungomare Murri L’accaduto potrebbe essere correlato a qualche fattore esterno e non alla rete

Attualità Rimini | 12:00 - 02 Maggio 2021 Riparazione Lungomare Murri. Nella mattinata di sabato 1 maggio sul Lungomare Murri si è verificata la rottura di una condotta idrica, a seguito della quale la zona del lungomare tra piazzale Pascoli e piazzale Tripoli è rimasta senza acqua per alcune ore. I tecnici di Hera sono intervenuti prontamente per effettuare la riparazione: il lavoro è stato più difficoltoso del previsto ed è stato completato alle 16. Purtroppo nella notte fra sabato e domenica si è verificata una seconda rottura nello stesso punto: vista l’eccezionalità della situazione gli operatori di Hera, dopo aver verificato il corretto funzionamento degli impianti, stanno verificando tramite appositi strumenti di registrazione se l’accaduto può essere correlato a qualche fattore esterno e non alla rete.

Questo secondo intervento dovrebbe essere ultimato entro il primo pomeriggio.