Basket C Silver, gli Angels demoliscono il Gaetano Scirea: 83-57

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 21:23 - 01 Maggio 2021

Successo della Dulca Santarcangelo sul Scirea Bertinoro 83- 57. Dulca Santarcangelo ancora in emergenza con le assenze di Luca Pesaresi e Niccolò Buzzone con il rientro però di Tommaso Gamberini. Avvio infuocato per i ragazzi di cach Ceccarelli che nei primi 5′ mettono in chiaro da subito la partita con un 10-0 firmato Ale Scarponi e Gamberini. Bertinoro risponde con Angeletti ma gli Angels dilagano subito chiudendo sul 18-10 a fine primo quarto.

Nel secondo periodo Bertinoro prova a fare la voce grossa rientrando sul 25-22 poi è solo spettacolo Angels, il tarantolato Scarponi (15 punti già a metà gara) e lo stoico Frigoli portano avanti i gialloblù 37-28 alla pausa lunga.

Alla ripresa delle ostilità i Dulca Angels volano, gli ospiti provano a contenere l’energia e la fisicità dei gialloblù ma nella metà del terzo quarto viene siglato il parziale decisivo per l’esito dell’incontro con protagonisti ancora una volta Ale Scarponi (8/15 da tre punti alla fine), Giacomo Frigoli e Matteo Polverelli, archiviando così la gara sul 64-39.

Nell’ultimo quarto riposano i “big” gialloblù e dentro tutti i giovanissimi della “cantera” gialloblu con Cantoni, Mazza e Mulazzani a segno a referto. Si attende solo il suono della sirena per stabilire il risultato finale che arriva sul 83-57 per Santarcangelo. Prossimo impegno altrettanto importante sabato 08 maggio alle ore 18.45 i ragazzi di Coach Ceccarelli saranno di scena a Forlimpopoli, per il ritorno della sfida con i Baskérs

Il tabellino

Santarcangelo: Fusco 4, Scarponi 27, Gamberini 6, Vandi 8, Polverelli 5, Frigoli 13, Chiari 2, Semprini 8, Mazza 4, Cantoni 3, Mulazzani 3, Tamburini. All. Ceccarelli Ass. Bronzetti

Bertinoro: Farabegoli 9, Brighi 7, Biandolino 13, Angeletti 7, Monticelli 7, Solfrizzi 2, Rossi 6, Guardigli 2, Spagnoli 3, Serra, All. Solfrizzi Ass. Merenda

PARZIALI: 18-10; 37-28; 64-39